Почему машины с проверенным классическим автоматом больше не производят?

Совсем недавно гидротрансформаторные АКП считались эталоном благодаря комфортному переключению, надежности и устойчивости к морозам, пробкам и длительным поездкам.

Они могли прослужить до 300 тысяч километров без капитального ремонта, перенося любые российские условия. Однако на сегодняшний день многие автопроизводители начали отказываться от них, оставляя классическую АКП только для премиальных моделей и внедорожников. Эксперты издания Pravda.Ru разобрались в причинах такого решения.

Ключевой недостаток традиционной АКП заключается в повышенном расходе топлива, который в среднем больше на 20% по сравнению с механическими коробками передач. Для водителей это лишние расходы, а для производителей – сложности с соблюдением экологических норм.

Существующие стандарты, такие как «Евро-6», требуют минимизации выбросов CO₂. Вариаторы и роботизированные коробки передач лучше справляются с этой задачей, что делает выбор автопроизводителей очевидным.

Еще одна причина – себестоимость:

  • АКПП с гидротрансформатором: самая высокая стоимость, надежна, но дорогая;
  • Вариатор (CVT): в два раза дешевле, экономичен, но имеет ограничения по ресурсу;
  • Робот (DCT/АМТ): на треть дешевле, компактный, обеспечивает быстрые переключения, но менее надежен.

Сегодня автопроизводители придерживаются принципа «выдержать гарантию – дальше владелец сам справится». Вариаторы и роботы идеально вписываются в эту схему: первые годы они работают без сбоя, после чего требуют дорогого ремонта, что приводит к более частой смене автомобилей владельцами, обеспечивая брендам стабильный оборот.

Долговечные гидротрансформаторные коробки мешают этой модели, так как служат долго и не побуждают клиентов возвращаться за новыми машинами.

Ситуация различается в разных странах. В Китае строгие экологические нормы практически полностью исключили автоматы. Из-за этого на российском рынке стали появляться модели с вариаторами и роботами, которые не всегда адаптированы к местным условиям.

В Европе высокие цены на топливо делают экономию приоритетной задачей, здесь мягкий климат позволяет использовать менее надежные коробки.

В России топливо остается относительно дешевым, а вот условия эксплуатации суровые – морозы, пробки и ямы. В этом смысле ресурс трансмиссии значительно важнее, поэтому многие водители продолжают ценить классические автоматы.

Если автомобилисты будут продолжать требовать гидротрансформаторы, то, скорее всего, производители будут сохранять их только для нишевых сегментов – внедорожников и премиум-класса, тогда как массовые модели останутся на вариаторах и «роботах», соответствуя экологическим стандартам и снижая производственные затраты.

Лежнин Роман
Фото:freepik / fanjianhua
