УАЗ рассказал, когда возобновится выпуск Патриота в экспедиционной версии

УАЗ вернет на конвейер заряженный Патриот

Представитель пресс-службы Ульяновского автомобильного завода сообщил о планах по возвращению в производство УАЗа Патриот в экспедиционной комплектации.

«В перспективе такая комплектация непременно появится, потому как есть огромное желание выпустить автомобиль с улучшенными качествами и в достойной комплектации, а именно с наличием всех утраченных в силу обстоятельств систем, без исключения», – отметил он.

Напомним, что в 2023 году российская компания приостановила выпуск внедорожников в данной версии. Ожидалось, что автомобили для путешествий вернутся в производственную программу, однако их производство пока приостановлено из-за изменения поставщиков в условиях санкций.

Ранее наиболее подготовленные для внедорожья УАЗы комплектовались шинами BF Goodrich All-Terrain, металлическими защитами порогов, блокировкой заднего дифференциала, оффроуд-пакетом с лебедкой и защитой рулевых тяг. На крыше таких автомобилей устанавливался багажник, а всё дополнительное оборудование проходило сертификацию.

УАЗ Патриот

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.