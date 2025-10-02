УАЗ рассказал, когда возобновится выпуск Патриота в экспедиционной версии

#
Renault начнет выпускать автомобили Chery: первые подробности
2 октября
Renault начнет выпускать автомобили Chery: первые подробности
2 октября
2 октября
Представитель пресс-службы Ульяновского автомобильного завода сообщил о планах по возвращению в производство УАЗа Патриот в экспедиционной комплектации.

«В перспективе такая комплектация непременно появится, потому как есть огромное желание выпустить автомобиль с улучшенными качествами и в достойной комплектации, а именно с наличием всех утраченных в силу обстоятельств систем, без исключения», – отметил он.

Напомним, что в 2023 году российская компания приостановила выпуск внедорожников в данной версии. Ожидалось, что автомобили для путешествий вернутся в производственную программу, однако их производство пока приостановлено из-за изменения поставщиков в условиях санкций.

Ранее наиболее подготовленные для внедорожья УАЗы комплектовались шинами BF Goodrich All-Terrain, металлическими защитами порогов, блокировкой заднего дифференциала, оффроуд-пакетом с лебедкой и защитой рулевых тяг. На крыше таких автомобилей устанавливался багажник, а всё дополнительное оборудование проходило сертификацию.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
02.10.2025 
Фото:УАЗ
Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+14