В Belgee оценили последствия возможного изменения утильсбора с 1 ноября

Belgee: рост утильсбора не затронет цены белорусских авто

Пока российский рынок готовится к возможному подорожанию машин, белорусский бренд сохраняет ценовую стабильность благодаря особым условиям Таможенного союза.

Планируемое повышение утилизационного сбора в России, которое может вступить в силу с ноября 2025 года, способно заметно охладить рынок новых автомобилей. По мнению исполнительного директора по маркетингу Belgee в России Дениса Кононова, эта мера приведет к росту средних цен, что негативно скажется на общем объеме продаж.

Однако для самого бренда Belgee эти изменения пройдут незамеченно. Как пояснили в компании, утилизационный сбор ими уплачивается на территории Белоруссии, которая находится в общем таможенном пространстве с Россией, а это значит, что стоимость их автомобилей для российских покупателей останется прежней.

При этом в Belgee видят в нововведениях и положительную сторону: рост нагрузки на импорт укрепит позиции локальных производителей и станет дополнительным стимулом для локализации производства на территории стран Союза.

Напомним, Минпромторг предложил привязать размер утильсбора к мощности двигателя, установив прогрессивную шкалу. Льготный тариф будет действовать только для маломощных автомобилей до 160 л.с., а для остальных ставка вырастет в разы, что и может привести к существенному подорожанию ряда моделей на российском рынке.