Требования о локализации такси не касаются аренды авто с водителем

Минпромторг: требования по локализации такси не коснутся уже работающих машин

В Минпромторге России заявили, что закон, касающийся локализации в сфере такси, не относится к услугам аренды автомобилей с водителем.

Все новости о событии
Крым испытывает жесткий дефицит бензина

«Закон о локализации такси не распространяется на услуги аренды автомобилей с водителями», – сообщили в пресс-службе министерства.

Также сообщается, что автомобили, которые уже используются в службах такси, смогут продолжать свою работу до завершения срока их эксплуатации.

Ранее Минпромторг представил начальный список автомобилей, соответствующих требованиям данного закона. Министерство добавило, что этот перечень будет обновляться с учетом появления новых моделей российских брендов на рынке и автомобилей, производство которых будет локализовано в Российской Федерации в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Закон о локализации такси вступит в силу 1 марта 2026 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.

Источник:  ТАСС
