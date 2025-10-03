Новая реальность
АВТОВАЗ назвал плюсы использования машин Лада в такси
3 октября
В РФ начались продажи новых автомобилей по цене от 590 тысяч
Электрокары под маркой Enyox от компании «Автотор» вошли в госпрограмму «Электромобиль». Приобретая автомобиль из этой серии, можно получить субсидию в размере 35%.

Крым испытывает жесткий дефицит бензина

Рассмотрим, как это функционирует на примере базового электрокросса Enyox M2, стоимость которого начинается с 840 000 рублей. Одним из условий для получения субсидии является заключение договора лизинга с Enyox. В данном случае субсидия составляет 294 000 рублей.

При этом для оформления договора лизинга требуется внести аванс, обычно в размере 30% от стоимости, что составит 252 000 рублей.

Таким образом, государство покрывает авансовый платеж, так как он полностью перекрывается субсидией.

Eonyx M2
Оставшаяся сумма, равная 588 000 рублей, делится на весь срок лизинга, к примеру, на три года. Ежемесячный платеж рассчитывается исходя из установленной ставки по договору.

После завершения срока лизинга клиент имеет право выкупить автомобиль либо вернуть его лизингодателю.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.

Источник:  пресс-служба «Автотора»
Фото:Depositphotos
