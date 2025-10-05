#
>
Накажут ли водителя за нарушения ПДД по дороге в роддом?
5 октября
Накажут ли водителя за нарушения ПДД по дороге в роддом?
Экстренная доставка рожающей женщины в роддом...

Накажут ли водителя за нарушения ПДД по дороге в роддом?

Экстренная доставка рожающей женщины в роддом грозит водителю статьей 2.7 КоАП

Водителю, нарушившему ПДД для того, чтобы быстро доставить роженицу в больницу, может быть вынесено административное наказание.

ФАС объяснила рост цен на топливо

Как пояснил автоюрист Лев Воропаев, большинству таких водителей применяют статью 2.7 КоАП («крайняя необходимость»), и их, скорее всего, освободят от штрафа, так как их действия нанесли меньший ущерб по сравнению с предотвращенном вредом, ведь женщина успешно родила, и оба – и мать, и новорожденный – остались здоровыми.

Он отметил, что большинство дел по таким обстоятельствам заканчиваются прекращением уголовного преследования со стороны правоохранительных органов.

Источник:  Газета.Ru
Лежнин Роман
Фото:freepik / senivpetro
05.10.2025 
Фото:freepik / senivpetro
