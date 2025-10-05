Эксперт рассказал об интересе к российским туристам в других странах

Александр Осауленко: интерес к российским туристам сохраняется во всем мире

Интерес к российским туристам наблюдается по всему миру.

Об этом 25 сентября на пресс-конференции, посвященной итогам летнего сезона и выбору направлений россиян на бархатный сезон, сообщил Александр Осауленко, директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» и вице-президент Российского союза туриндустрии.

Он отметил, что среди востребованных мест для отдыха остаются Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и Куба.

Также подчеркивается значение развития ближнего зарубежья, что связано с недавним принятием закона о приграничном туризме, который значительно снижает затраты для туроператоров в этом направлении.

«На данный момент среди стран ближнего зарубежья выделяются только три – Белоруссия, Абхазия и Южная Осетия. Тем не менее, по информации правительства, список стран будет расширяться», – добавил специалист.