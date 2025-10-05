Путешествия
Это самые популярные зарубежные направления у российских туристов в этом году

Турция, Египет и ОАЭ стали самыми популярными зарубежными направлениями в России

Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Китай остаются самыми популярными зарубежными направлениями для туристов из России.

Об этом 25 сентября на пресс-конференции «Итоги лета: куда поедут россияне в бархатный сезон?» сообщил Владимир Каганер, директор Национального союза профессионалов туриндустрии.

По его словам, Турция занимает лидирующую позицию, составляя 35-40% общего объема поездок. За ней следуют Египет, ОАЭ и Таиланд. Китай, который с 15 сентября отменил визы, быстро увеличил свой спрос.

Каганер отметил, что летний сезон продлится до середины ноября, а окончательные результаты будут подведены в декабре. Он также сообщил, что в связи с падением спроса на туры в летний период цены в бархатный сезон могут снизиться на 20-30%. Например, в середине сентября туристические пакеты в Турцию и Египет стоили на 20-30% дешевле по сравнению с летом.

Кроме того, он подчеркнул, что в последние годы наблюдается рост интереса к раннему бронированию. Это позволяет путешественникам находить более выгодные предложения, если они заранее определяются с отелем и временем поездки. Некоторые туроператоры уже начали открывать раннее бронирование на следующий летний сезон.

Источник:  Известия
Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
05.10.2025 
Фото:freepik / freepik
