Toyota Highlander подешевел в России на 23%: свежая статистика цен на гибриды

«Авито Авто»: цены на подержанные гибриды в России снизились на 8,9%

На вторичном рынке автомобилей в России наблюдается интересная тенденция: гибриды с пробегом становятся менее дорогими, при этом их популярность растет.

ФАС объяснила рост цен на топливо

Согласно свежему исследованию «Авито Авто», средняя стоимость подержанных гибридов за летний период снизилась на 8,9% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 2 миллиона рублей. За последний год спрос на такие автомобили увеличился на 7,9%, а количество объявлений о продаже на платформе «Авито Авто» возросло на 12,7%.

Детальный анализ цен на отдельные модели показывает значительное падение. Например, гибридный Toyota Highlander стал дешевле на 23% до 3,9 миллиона рублей. Geely Monjaro снизился в цене на 22,5% и теперь стоит 2,8 миллиона рублей, Voyah Free подешевел на 18,5% до 3,8 миллиона рублей, а Li Auto L7 – на 16,4% до 5,6 миллиона рублей.

На фоне снижения цен отмечается резкий рост интереса к конкретным брендам и моделям. Спрос на гибридные автомобили Kia увеличился на почти 90% (89,2%), Aito – на 74,3%, Geely – на 68,8%, а Lynk & Co – на 66,5%.

В частности, особое внимание привлекает гибридный Toyota RAV4: спрос на него возрос почти в два раза (на 90,6%). Кроме того, популярность Geely Monjaro повысилась на 79,7%, а Lexus ES — на 68,8%.

Источник:  ТАСС
