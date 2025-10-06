Иномарки с пробегом — россияне ввезли рекордный объем машин!

Автостат: импорт подержанных иномарок достиг исторического максимума

В сентябре в Россию было импортировано 48,4 тысячи автомобилей с пробегом, это на 14% больше, чем годом ранее.

Более того, это и наибольший результат в году текущем, и вообще рекорд российского авторынка за все времена, сообщает источник – столь «бэушек» за один месяц в РФ не ввозилось никогда. Самая популярная импортная иномарка с пробегом – Toyota Corolla. Наиболее задействованный канал ввоза б/у машин – Япония, но доля ее постепенно снижается и в сентябре составила 39,1%.

Еще два существенных потока – из Южной Кореи (22,2%) и из Китая (20,4%).

Для сравнения: новых машин за то же время ввезли всего 33,6 тысяч единиц, это на 68% меньше, чем в сентябре 2024-го.

Наиболее популярной новой импортной иномаркой стал кроссовер Changan Uni-S. Основной объем новых иномарок идет из Китая, но его доля тоже сократилась, до 65,2%. Следом идет Киргизия, доля которой, напротив, поднялась сразу до 16,3%, а объемы новых машин из Казахстана и Южной Кореи составили по 5,1% из общего числа.