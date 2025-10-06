#
Топ-5 популярных авто с пробегом в сентябре – эти машины брали охотнее всего

«Автостат Инфо»: в сентябре купили 581 726 б/у авто, лидером стала Lada Granta

Российский рынок подержанных автомобилей демонстрирует завидную стабильность.

ФАС объяснила рост цен на топливо

По данным компании «Автостат Инфо», в сентябре 2025 года было продано 581 726 машин с пробегом, что всего лишь на 5% больше, чем год назад. На фоне колебаний первичного рынка именно вторичный сегмент остается надежным стабилизатором, где покупатели находят проверенные и доступные варианты.

Традиционно пальму первенства среди брендов удерживает Lada, реализовавшая 137 765 автомобилей. Вслед за ней с результатом в 58 132 единицы расположилась Toyota, а тройку лидеров замкнула Kia с 35 758 проданными авто. При этом эксперты отмечают существенный рост продаж таких марок, как Hyundai, которая достигла отметки в 33 311 машин (+16%), и BMW, чьи продажи составили 17 543 единицы (+12%).

В модельном рейтинге с большим отрывом лидирует Lada Granta, которую в сентябре выбрали 15 030 автолюбителей. Также в тройке самых популярных «бэушек» - классическая Лада «семерка» (12 323 шт.$ +4%) и южнокорейский Kia Rio (12 169 авто; -7%).

Укрепление рынка поддержанных автомобилей, где только за три квартала 2025 года сменили владельца 4,63 млн машин, напрямую влияет на смежные сегменты.

Рост парка популярных марок увеличивает нагрузку на сервисные центры, стимулируя развитие как дилерских программ, так и независимых СТО, которые активно борются за клиента после окончания официальной гарантии.

Источник:  «Автостат Инфо»
Алексеева Елена
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
06.10.2025 
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
