За скрытый номер можно лишиться прав: кто может пострадать от этого

Журналист Баканов назвал негуманным лишение прав за грязный номерной знак

Российских водителей предупредили об угрозе лишиться прав за скрытые номера. Однако с учетом климатических условий в большинстве регионов, чаще всего номера пачкаются из-за грязи и слякоти, и прибегать к таким крайним мерам – негуманно, заявил автомобильный журналист Петр Баканов.

Сегодня чаще всего КоАП – не на стороне водителя, констатировал специалист. Так, штраф выписывается сразу, если хотя бы одна буква или цифра не читаются с расстояния 50 метров.

Однако зачастую инспектор может лишь попросить протереть номер и ограничиться этим. Это вполне адекватная мера, так как автомобилистам часто приходится передвигаться по грязи и слякоти, из-за чего номера пачкаются, напомнил эксперт.

Комментарий эксперта

Петр Баканов, автомобильный журналист:

– Плюс к этому прибавляем аэродинамические особенности машины – и получаем заляпанный номер. Лишать за это прав негуманно и неправильно, нелогично.

По его мнению, рассмотрение подобных дел только зря загружает и бюрократизирует суды. А что касается водителей, то за последние годы они стали намного ответственнее и уже не пытаются нарочно скрыть номер, заключил автожурналист.

