#
Как определить, что пришла пора менять шины: ответ эксперта

Эксперт Абрамейцев назвал признаки износа шин

Алексей Абрамейцев, руководитель отдела клиентской поддержки компании «Кордиант», поделился рекомендациями, касающимися определения необходимости замены шин без обращения в автосервис.

Комментарий эксперта

Алексей Абрамейцев, руководитель отдела клиентской поддержки компании «Кордиант»:

– По мере износа протектора снижается уровень сцепления с дорогой. Это особенно заметно при выполнении маневров на скользком покрытии: автомобиль хуже управляется, может появиться снос передней оси при повороте, а также не исключено, что системы ABS и ESP при этом будут срабатывать чаще.

Увеличивается и риск аквапланирования, так как новые шины обеспечивают лучшую дренажную функцию. Если вы заметили ухудшение сцепления при проезде по лужам или ямам, заполненным водой, это сигнализирует о необходимости замены шин. Износ шин происходит под воздействием постоянных нагрузок, в том числе на неровных участках дороги. Повреждения каркаса могут вызывать вибрацию, которую невозможно устранить балансировкой колес. Эксплуатация таких шин небезопасна, так как со временем вибрации будут усиливаться, что может привести к разрушению шины.

На некоторых шинах шумопоглощающие элементы протектора стираются, в результате чего возрастает уровень шума. Самый легкий способ диагностики состояния шин – это оценка износа протектора. Следует помнить, что для зимних шин остаточная глубина протектора должна быть не менее 4 мм, а для летних – 1,6 мм.

Разные повреждения на протекторе и боковинах шины увеличивают риск их выхода из строя. Частые ремонты, особенно с использованием временных решений, таких как ремонтные жгуты, также служат основанием для замены шин для повышения безопасности.

Со временем резина теряет свои свойства. Обычно шины сохраняют свои эксплуатационные характеристики в течение 3–5 лет с момента производства, после чего их сцепление и прочность начинают снижаться из-за потери эластичности. Установка шин старше 10 лет на автомобиль крайне нежелательна. Наличие множества мелких трещин на поверхности также говорит о завершении срока службы шины.

Источник:  «Российская газета»
