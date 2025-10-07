#
Что ждет коммерческий транспорт в России

На форуме CarXL эксперты обсудят рынок коммерческого транспорта

В рамках форума CarXL-2025 состоится конференция ComAuto, посвященная вопросам коммерческого транспорта, которая пройдет 28 октября. Организатором данного мероприятия стало агентство «Автостат». Стратегический информационный партнер – «За рулем».

ФАС объяснила рост цен на топливо

В последние месяцы рынок комтранса сталкивается с серьезными трудностями: по данным на сентябрь, продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) сократились на 14,5% в сравнении с прошлым годом.

Кроме этого, показатели рынка среднетоннажных грузовиков (MCV) упали на 50,7%, а продажи крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV) рухнули на 58,8%. Одной из причин сложной ситуации стали отзывные кампании грузовиков от нескольких китайских производителей – Sitrak, FAW, Dongfeng и Foton, которые были запрещены к продаже в России.

На конференции эксперты и спикеры обсудят указанные проблемы и другие актуальные вопросы рынка коммерческого транспорта, включая участие представителей дилерской сферы и специализированных аналитиков.

Помимо рынка коммерческого транспорта на форуме CarXL-2025 эксперты поговорят о рынке легковых автомобилей, смазочных материалах и автосервисе.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые дешевые минивэны в РФ.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба агентства «Автостат»
07.10.2025 
-1