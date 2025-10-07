Пожар 1000-сильного Москвича 3 прокомментировали на заводе

На заводе «Москвич» высказались о пожаре в машине блогера Давидыча

Сгоревший тюнингованный Москвич 3, ранее принадлежавший автоблогеру Эрику Давидычу (настоящее имя – Эрик Китуашвили), значительно отличается от оригинальной версии кроссовера, сообщает пресс-служба автозавода «Москвич».

«Проект « Москвич 3 » мощностью 1000 л.с. имеет существенные отличия от стандартной версии, выпускаемой на нашем заводе, и дорабатывался блогером самостоятельно, по его личной инициативе. Эрик не пострадал и отметил, что подобные инциденты часто случаются на проектах с серьезными техническими изменениями», – пояснили на предприятии.

Москвич 3 блогера Давидыча

Ранее было сообщено о том, что тюнингованный 1000-сильный Москвич 3 Давидычa сгорел. В момент пожара блогер находился в автомобиле, но успел покинуть его.

В ходе инцидента никто не пострадал, а причиной возгорания, по словам Давидыча, стало чрезмерное тюнингование, которое не выдержал Москвич.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые дешевые минивэны в РФ.