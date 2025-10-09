#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Популярный европейский кроссовер с полным приводом привезли в РФ

В РФ в продаже появился кроссовер Skoda Kodiaq по цене от 2,5 млн рублей

Кроссовер Skoda Kodiaq, который выпускался в Нижнем Новгороде до 2022 года, продолжает пользоваться высоким спросом в России, несмотря на наличие поставок через параллельный импорт. На одном из классифайдов выставлено более 600 автомобилей данной модели с минимальной ценой в 2 500 000 рублей.

Самые выгодные условия на новые Кодиаки предлагаются при заказе, и так, например, компания из Владивостока готова доставить переднеприводный 2,0-литровый кроссовер мощностью 186 л.с. за такие деньги. В его комплектацию входят кожаный салон, цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным экраном, кожаный мульти-руль и система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя.

Около 2 524 000 рублей такой авто стоит у другого продавца во Владивостоке, который предлагает полноприводный вариант с 2,0-литровым двигателем на 220 л.с. и аналогичной семиступенчатой коробкой передач. Этот автомобиль имеет тканевый салон и упрощенную мультимедийную систему, но также оснащен климат-контролем, бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

В Перми переднеприводный 186-сильный Kodiaq можно заказать за минимум 2 960 000 рублей, в Благовещенске его цена составит 3 183 500 рублей. Версия с 2,0-литровым двигателем мощностью 190 л.с., доступная только с полным приводом и семиступенчатой коробкой, стоит от 4 090 000 рублей в Омске, от 4 570 000 рублей в Екатеринбурге и от 4 685 000 рублей в Челябинске, а цена в Санкт-Петербурге достигает 5 500 000 рублей.

На продажу также выставлены два новых Кодиака чешской сборки с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем, коробкой робот и передним приводом. В Воронеже за такой автомобиль под заказ придется заплатить от 5 068 000 рублей, а в Москве, где он уже доступен, его стоимость составляет 5 870 000 рублей с учетом коммерческого утильсбора и всех других расходов.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
09.10.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-8