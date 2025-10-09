Популярный европейский кроссовер с полным приводом привезли в РФ

В РФ в продаже появился кроссовер Skoda Kodiaq по цене от 2,5 млн рублей

Кроссовер Skoda Kodiaq, который выпускался в Нижнем Новгороде до 2022 года, продолжает пользоваться высоким спросом в России, несмотря на наличие поставок через параллельный импорт. На одном из классифайдов выставлено более 600 автомобилей данной модели с минимальной ценой в 2 500 000 рублей.

Самые выгодные условия на новые Кодиаки предлагаются при заказе, и так, например, компания из Владивостока готова доставить переднеприводный 2,0-литровый кроссовер мощностью 186 л.с. за такие деньги. В его комплектацию входят кожаный салон, цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным экраном, кожаный мульти-руль и система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя.

Около 2 524 000 рублей такой авто стоит у другого продавца во Владивостоке, который предлагает полноприводный вариант с 2,0-литровым двигателем на 220 л.с. и аналогичной семиступенчатой коробкой передач. Этот автомобиль имеет тканевый салон и упрощенную мультимедийную систему, но также оснащен климат-контролем, бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя.

В Перми переднеприводный 186-сильный Kodiaq можно заказать за минимум 2 960 000 рублей, в Благовещенске его цена составит 3 183 500 рублей. Версия с 2,0-литровым двигателем мощностью 190 л.с., доступная только с полным приводом и семиступенчатой коробкой, стоит от 4 090 000 рублей в Омске, от 4 570 000 рублей в Екатеринбурге и от 4 685 000 рублей в Челябинске, а цена в Санкт-Петербурге достигает 5 500 000 рублей.

На продажу также выставлены два новых Кодиака чешской сборки с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем, коробкой робот и передним приводом. В Воронеже за такой автомобиль под заказ придется заплатить от 5 068 000 рублей, а в Москве, где он уже доступен, его стоимость составляет 5 870 000 рублей с учетом коммерческого утильсбора и всех других расходов.

