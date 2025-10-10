Ремонт китайских авто в России может подорожать вдвое

SHOT: увеличение утильсбора ставит под вопрос будущее многих китайских марок в РФ

Владельцы целого ряда автомобилей китайских брендов могут столкнуться с резким ростом цен на обслуживание и запчасти уже к концу года.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, планируемое увеличение утильсбора для физических и юридических лиц ставит под вопрос будущее многих китайских брендов в России.

Эксперты поясняют, что для моделей, не локализованных в стране, цена взлетит на миллионы, сделав их ввоз невыгодным.

Это может привести к уходу с рынка таких марок, как Zeekr, BYD, Avatr, Denza, а также Ora, Oting, Xiaomi, VGV и Rox, которые ввозились частными лицами или небольшими дистрибьюторами.

Исчезновение официальных продаж напрямую ударит по владельцам уже купленных автомобилей. Вместе с машинами уйдут и централизованные поставки запчастей, что приведет к закрытию складов и гарантийных сервисов.

Как отмечает вице-президент НАС Антон Шапарин, простые расходные материалы подорожают примерно на 20%, а кузовные детали, ставшие дефицитом, могут подорожать в два раза, поскольку их придется искать и заказывать индивидуально под каждый конкретный случай ремонта.

Впрочем, гендиректор компании «Рольф» Светлана Виноградова считает, что планируемое увеличение утилизационного сбора затронет лишь незначительную часть российского авторынка. Подробнее об этом – в нашем материале.