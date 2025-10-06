Утильсбор – шум без повода. Почему реформа не затронет большинства автолюбителей

Светлана Виноградова: Изменение утильсбора не коснется 90% авторынка России

Планируемое изменение расчета утилизационного сбора затронет лишь незначительную часть российского авторынка, не повлияв на 90% автомобилей, считает гендиректор компании «Рольф» Светлана Виноградова.

Напомним, согласно проекту Минпромторга, с ноября 2025 года при расчете сбора будут учитывать мощность двигателя. Льготная ставка сохранится для машин с двигателем до 160 л.с, ввозимых физлицами для личного пользования.

По мнению Виноградовой, масштаб дискуссии вокруг этой темы не соответствует реальному влиянию нововведения на рынок, так как утильсбор не является ключевым фактором, определяющим цену и спрос на автомобили.

Она подтверждает это статистикой: 32% рынка занимают российские бренды, которых изменения не затронут. Еще 60% приходятся на китайские марки, большинство из которых уже локализовали производство, а оставшийся производитель (Geely), по мнению эксперта, будет искать такую возможность.

Оставшиеся 8% рынка – это параллельный импорт ушедших брендов. Их сегодня ввозят добросовестные дилеры на коммерческой основе. Для этих игроков рынка утильсбор изменится несущественно.

Кого коснется реформа

Наиболее чувствительными окажутся изменения для сегмента электромобилей и гибридов, чья совокупная доля на рынке не превышает 5%. Именно здесь рост цен будет ощутимым, как в случае с моделью Zeekr 001, которая может подорожать более чем на 1,5 миллиона рублей.

Также реформа затронет тех, кто использовал «серые» схемы, оформляя автомобили для коммерческих целей на физлиц, что создавало недобросовестную конкуренцию.

Льготные ставки утильсбора сохраняются для машин, которые ввозятся физическими лицами для личного пользования в случае, если это автомобили с двигателем внутреннего сгорания мощностью до 160 лошадиных сил и объёмом не более 3 литров.

Для добросовестных дилеров, осуществляющих параллельный импорт, изменения будут несущественны.

Виноградова отметила, что проведенный анализ позволил установить долю автомобилей в автопарке «Рольфа», потенциальный рост стоимости которых превышает 5%. Такие транспортные средства, в основном представленные премиальными марками, составляют 13,8%.

А вот для тех продавцов, которые ранее прибегали к использованию законодательной лазейки, регистрируя автомобили на физлиц с целью неуплаты коммерческого утильсбора, ситуация кардинально меняется. Но это была «серая» схема, сопряженная с существенными рисками дляпокупателей, включая отсутствие прозрачности процедуры растаможивания и правовой защиты, подытожила эксперт.