Seres M7 — остались только реально нужные в РФ версии

У кроссовера Aito Seres M7 на российском рынке исчезло 6-местное исполнение

Гибридные кроссоверы Seres M7 в 6-местном исполнении интерьера исчезли из предложения российских дилеров.

«Для российского потребителя более привычны 5-местные комплектации автомобилей. На это указывают как результаты продаж, так и запросы от покупателей и дилеров. Поэтому мы сосредоточили свое внимание на 5-местной версии, следуя запросам рынка», – цитирует источник сообщение российской пресс-службы компании-дистрибьютора АО «МБ РУС».

В таком исполнении интерьера Seres M7 в РФ больше не возят

В данный момент для российских покупателей доступны пятиместные машины в различных комплектациях с ценой от 6,99 млн до 7,49 млн рублей без учета спецпредложений, пишет источник.

В данный момент Seres M7 предлагается в России в пятиместном варианте с большим багажником

Впрочем, в октябре действуют скидки: версия Luxury теперь стоит 4,99 млн рублей, а комплектация Flagship подешевела до 5,29 млн рублей. Напомним, Aito Seres M7 – это совместная разработка компаний Huawei и Seres. Полноразмерный гибридный кроссовер (длина кузова – 5 метров) позиционируется на российском рынке как альтернатива Toyota Highlander.