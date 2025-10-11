#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Seres M7 — остались только реально нужные в РФ версии

У кроссовера Aito Seres M7 на российском рынке исчезло 6-местное исполнение

Гибридные кроссоверы Seres M7 в 6-местном исполнении интерьера исчезли из предложения российских дилеров.

Рекомендуем
Такого не расскажут в банке: вся правда о ставке по кредиту «от 0%»
«Для российского потребителя более привычны 5-местные комплектации автомобилей. На это указывают как результаты продаж, так и запросы от покупателей и дилеров. Поэтому мы сосредоточили свое внимание на 5-местной версии, следуя запросам рынка», – цитирует источник сообщение российской пресс-службы компании-дистрибьютора АО «МБ РУС».
В таком исполнении интерьера Seres M7 в РФ больше не возят
В таком исполнении интерьера Seres M7 в РФ больше не возят
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В данный момент для российских покупателей доступны пятиместные машины в различных комплектациях с ценой от 6,99 млн до 7,49 млн рублей без учета спецпредложений, пишет источник.

В данный момент Seres M7 предлагается в России в пятиместном варианте с большим багажником
В данный момент Seres M7 предлагается в России в пятиместном варианте с большим багажником

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Впрочем, в октябре действуют скидки: версия Luxury теперь стоит 4,99 млн рублей, а комплектация Flagship подешевела до 5,29 млн рублей. Напомним, Aito Seres M7 – это совместная разработка компаний Huawei и Seres. Полноразмерный гибридный кроссовер (длина кузова – 5 метров) позиционируется на российском рынке как альтернатива Toyota Highlander.

В данный момент Seres M7 предлагается в России в пятиместном варианте с большим багажником
В таком исполнении интерьера Seres M7 в РФ больше не возят
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 597
11.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Seres M7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв