Власти РФ одобрили развитие онлайн-продаж машин

Правительство РФ утвердило развитие онлайн-продаж автомобилей

В России намерены развивать онлайн-продажи автомобилей для населения согласно Национальному плану развития конкуренции на 2026-2030 годы, который был одобрен правительством РФ, сообщила пресс-служба кабмина.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен Минпромторгом, Минэкономразвития и ФАС к 9 ноября 2026 года.

Документ направлен на повышение экономической эффективности и конкурентоспособности компаний, борьбу с картельными соглашениями, а также обеспечение равного доступа к государственным закупкам.

Важное внимание в плане уделяется созданию информационных систем и цифровых сервисов, которые помогут обеспечить прозрачность бизнес-процессов и предотвратить недобросовестную конкуренцию.

К октябрю следующего года ведомства подготовят предложения по обеспечению равного доступа автодилеров и независимых станций технического обслуживания к необходимой для ремонта информации через разработку соответствующего механизма.

Совместно с Роспотребнадзором также планируется разработать комплекс мер для обеспечения недискриминационного доступа потребителей к автотранспортным средствам.

