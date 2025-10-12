#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
На этом семейном «японце» не страшно съехать с дороги — вариант за 1,5 миллиона

Эксперт «За рулем» указал на самую удачную версию Nissan Pathfinder с пробегом

Все давно смирились с тем, что добротные надежные рамники канули в Лету.

Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

Однако на наших дорогах продолжает ездить большое количество представителей ушедшей эпохи. И продается на вторичке тоже немалое их количество.

Как выбрать удачный экземпляр, который будет вселять уверенность на бездорожье и нечасто проситься в сервис? Эксперт Сергей Зиновьев привел несколько действительно достойных внедорожников. Остановимся подробнее на ярком представителе – Nissan Pathfinder.

Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Рамный внедорожник, пять или семь мест. Выпускали до 2014 года. Сборка – США или Испания. По умолчанию задний привод, при пробуксовке электроника подключает переднюю ось через многодисковое сцепление, есть режим 4Н – жесткое принудительное подключение. Понижающая передача и электронная имитация межколесных блокировок. Неплохая вещь.

Из рестайлинговых машин (с 2010 года) половина вписывается в 1,5 млн рублей, их пробеги – 150–300 тысяч км.

После рестайлинга исчез бензиновый мотор 4.0 (270 л. с.) – надежный и ресурсный. Но слишком много ел. А к дизелю 2.5 (190 л. с.) добавили дизель 3.0 (231 л. с.), сочетаемый только с автоматом.

Младший склонен к перегреву (из-за утечек антифриза). Старший – к быстрому износу цепи ГРМ и масложору, а падение уровня масла чревато проворотом вкладышей. Предпочтительнее старый дизель 2.5 – хлопот с ним, в среднем, меньше, в ремонте дешевле, а служит 400 тысяч км.

Интерьер Nissan Pathfinder

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Механическая коробка – дефицит. Гораздо больше машин с автоматами – пять или семь ступеней. Оба исключительно стойкие.

Гармоничная машина с крепкой подвеской. Основная беда – повсеместная коррозия. Машин без ее проявлений не найти, и первой ржавеет рама. Регулярны отказы электрики и электроники (медиасистема, «климат» и другое).

Вердикт. Смущают пробеги и ржавчина.

  • С остальными достойными внедорожниками с пробегом из подборки можете ознакомиться в нашем материале.
Лежнин Роман
Фото:Nissan
