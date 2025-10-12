Этот инновационный автомобиль создан с помощью нейросети

Гиперкар Vittori Turbio с V12 и 1100 л.с. будет выпущен серией из 50 экземпляров

Стартап Vittori из США анонсировал свой первый гиперкар под названием Turbio, который был разработан с задействованием искусственного интеллекта в сотрудничестве с итальянским ателье Pininfarina.

Vittori Turbio

Планируется выпустить всего 50 экземпляров, а цена каждой модели начинается с 2,5 млн долларов. Ожидается, что поставки автомобилей состоятся в четвертом квартале 2027 года.

В основе Turbio лежит гибридная установка от Italtecnica, включающая 6,8-литровый V12 двигатель в сочетании с электромотором на передней оси, которая в сумме генерирует 1100 л. с. Ускорение от 0 до 100 км/ч происходит за приблизительно 2,5 секунды, что сопоставимо с характеристиками Ferrari 812 Testarossa и Koenigsegg Jesko.

Vittori Turbio

Дизайн гиперкара черпает вдохновение от современных моделей McLaren и включает плавные линии, шестиугольный нос с крупными воздухозаборниками, узкие фары с L-образными дневными огнями, а в боковой части можно видеть элементы как у McLaren 650S. Задняя часть машины имеет выхлопную систему с четырьмя трубами, оформленную в шестиугольной форме.

Интерьер включает спортивный руль с физическими кнопками и подрулевыми лепестками, цифровую приборную панель и центральный экран в портретной ориентации. Искусственный интеллект использовался в дизайне, помогая оптимизировать аэродинамические свойства и шасси, а некоторые элементы изготавливаются с применением 3D-принтера под управлением ИИ. Pininfarina подтвердила использование ИИ в проектировании, отметив, что это не замена ручным методам, а средство для достижения инновационных решений.

Интерьер Vittori Turbio

Гиперкар оснащен карбон-керамическими тормозами, адаптивной магнитной подвеской и кузовом из углеродного волокна. Представители Vittori отметили, что главной целью разработки стало создание автомобиля, который бы сохранял красоту, звук и энергию классических машин, сочетая это с передовыми технологиями.