#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Рамный внедорожник Nissan Xterra вернется на рынок в 2028 году

Nissan подтвердил возвращение Xterra в 2028 году с гибридной силовой установкой

Кристиан Менье, председатель Nissan Americas, в интервью Bloomberg подтвердил возвращение внедорожника Xterra, запланированное на 2028 год.

Рекомендуем
Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

Производство модели начнется на заводе в Кантоне, штат Миссисипи, известном сборкой пикапа Frontier.

Xterra будет оснащен гибридной силовой установкой на базе V6, подробности о мощности пока не разглашены, но она будет сбалансирована между производительностью и топливной эффективностью.

Также планируется версия с возможностью работы на электротяге на расстоянии около 120 км. Внедорожник будет построен на той же рамной платформе, что и Frontier.

Nissan Xterra
Nissan Xterra
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Xterra займет нишу компактной альтернативы Armada, стартовая цена которой составляет $61 030 для модели 2026 года. Ожидается, что цена нового Xterra будет больше начальной для Frontier ($33 845), но ниже базовой Armada.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В апреле на Нью-Йоркском автосалоне старший вице-президент Nissan Americas Понз Пандикутира объявил о возвращении модели. Подтверждение поступило на дилерской конференции в Лас-Вегасе, где также были изложены планы по выпуску 20 новых или обновленных моделей к весне 2027 года.

Возвращение Xterra является частью стратегии захвата доли рынка внедорожников на раме, где он будет конкурировать с Toyota 4Runner и Ford Bronco.

Источник:  Motor1
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Motor1
Количество просмотров 1670
12.10.2025 
Фото:Motor1
Поделиться:
Оцените материал:
0