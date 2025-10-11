#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Падение компрессии в двигателе: названы основные причины

Эксперт Трушкова: компрессия в двигателе падает из-за износа поршневых колец

Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя может вызвать сложности при запуске, утрату мощности, а также повысить расход топлива и масла. На эту тему высказалась Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф».

Рекомендуем
6 хитростей выбора зимних шин сезона 2025-2026

Среди главных причин снижения компрессии – износ поршневых колец. Со временем они теряют упругость или могут заклинить из-за образовавшегося нагара, что приводит к прорыву газов в картер и снижению компрессии, а также увеличению расхода масла.

Другой фактор – неправильно функционирующий клапан. Если он неплотно закрывается по причине прогара или накопления нагара, это нарушает герметичность камеры сгорания. Чаще всего речь идет о выпускном клапане, так как он эксплуатируется в условиях высокой температуры. В результате компрессия падает только в одном из цилиндров.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроме того, падение компрессии может быть вызвано наличием задиров на стенках цилиндров. Это может произойти вследствие перегрева, недостатка смазки, а также использования некачественного топлива или масла. Задиры нарушают герметичность, не позволяя кольцам плотно прилегать к стенкам цилиндра.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Также к потере компрессии могут привести нарушения в фазах газораспределения. Если ремень или цепь механизма газораспределения перескочили на зуб, клапаны открываются или закрываются не в нужный момент. Во время такта сжатия часть воздуха уходит обратно во впуск или выпуск, что тоже приводит к снижению компрессии, пояснила эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 147
11.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0