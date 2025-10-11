Падение компрессии в двигателе: названы основные причины
Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя может вызвать сложности при запуске, утрату мощности, а также повысить расход топлива и масла. На эту тему высказалась Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф».
Среди главных причин снижения компрессии – износ поршневых колец. Со временем они теряют упругость или могут заклинить из-за образовавшегося нагара, что приводит к прорыву газов в картер и снижению компрессии, а также увеличению расхода масла.
Другой фактор – неправильно функционирующий клапан. Если он неплотно закрывается по причине прогара или накопления нагара, это нарушает герметичность камеры сгорания. Чаще всего речь идет о выпускном клапане, так как он эксплуатируется в условиях высокой температуры. В результате компрессия падает только в одном из цилиндров.
Кроме того, падение компрессии может быть вызвано наличием задиров на стенках цилиндров. Это может произойти вследствие перегрева, недостатка смазки, а также использования некачественного топлива или масла. Задиры нарушают герметичность, не позволяя кольцам плотно прилегать к стенкам цилиндра.
Также к потере компрессии могут привести нарушения в фазах газораспределения. Если ремень или цепь механизма газораспределения перескочили на зуб, клапаны открываются или закрываются не в нужный момент. Во время такта сжатия часть воздуха уходит обратно во впуск или выпуск, что тоже приводит к снижению компрессии, пояснила эксперт.
