Названы самые надежные четырехцилиндровые двигатели в истории

Топ-10 самых долговечных 4-цилиндровых моторов

В соответствии с аналитическими данными, представленными исследовательским порталом CarBuzz, был составлен список самых долговечных четырехцилиндровых двигателей в истории автомобилестроения.

Первое место занял турбированный двигатель Ford EcoBoost объемом 2,0 литра (2010-2018 гг.), обладающий мощностью до 301 л.с. Он используется в автомобилях таких марок, как Ford, Volvo, Jaguar и Land Rover.

На втором месте находится атмосферный двигатель Toyota 22R/22RE (1981-1997 гг.), который применялся в пикапах Hilux и внедорожниках 4Runner. Третью позицию в рейтинге занимает гибридный двигатель Toyota T24A Dynamic Force Hybrid (с 2021 г.) мощностью 278 л.с., который устанавливается на модели Tacoma и Lexus TX.

Четвертое место досталось чугунному мотору Volvo Redblock B230 (1985-1988 гг.), использовавшемуся в моделях 240 и 740. Замыкает пятерку лучших атмосферный двигатель BMW S14 (1986-1991 гг.) мощностью 235 л.с., разработанный для спортивной версии E30 M3.

В список также вошли двигатели Volkswagen EA888 Gen3 (1,8 л, с 2007 г.), Chevrolet 2,7 TurboMax (с 2018 г.), Subaru EJ22 (1990-1999 гг.), Hyundai Smartstream Gamma II (1,5 л, с 2018 г.) и Honda K24 (2001-2016 гг.). Все указанные моторы отличаются высокой надежностью и долговечностью в своих категориях.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн рублей.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:freepik / aopsan
11.10.2025 
