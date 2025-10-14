#
Этот популярный кроссовер теперь делают в РФ по полному циклу

Автопоток: завод «Автотор» начал полноценное производство Jetour Dashing

Калининградский завод «Автотор» приступил к производству полного цикла китайских кроссоверов Jetour Dashing, сообщает источник.

Такой вывод делается на основании анализа кадров репортажа канала «В процессе», рассказывающего о высоком уровне автоматизации нового производства. В частности, в кадре появляется роботизированная сварочная линия, на которой идет сварка кузова кроссовера. Отметим, что официально «Автотор» о переходе на полный цикл по кроссоверу Jetour Dashing не сообщал, хотя такие планы однозначно имелись – и озвучивались.

Так, еще в апреле 2024 года при запуске крупноузловой сборки Jetour Dashing на предприятии заявляли, что намерены постепенно наращивать локализацию и перейти к полному циклу уже в первом квартале 2025 года. По всей вероятности, план оказался несколько сдвинут по срокам, но не отменен.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
14.10.2025 
