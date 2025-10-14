#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Готовится дебют нового автомобиля от Toyota

В Токио представят новую Toyota Century

В конце октября в Токио пройдет Japan Mobility Show, на котором компания Toyota продемонстрирует уникальную версию автомобиля Century.

Рекомендуем
ГАИ 2.0: новые методы отлова нарушителей в 2026 году

Производитель акцентирует внимание на эксклюзивности новинки, не раскрывая все особенности дизайна и технические характеристики купе, а ограничиваясь лишь тизерами.

Изображения демонстрируют внушительные размеры автомобиля с необычной линией крыши. Внимание привлекают раздвижные двери, вентиляционные отверстия на капоте и отсутствие центральных стоек кузова. Руль и водительское сиденье размещены в центре салона.

Концепт новой Toyota Century
Концепт новой Toyota Century

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Передняя часть автомобиля выделяется значком Century в виде птицы феникс на открытой решетке радиатора. Портал CarScoops предполагает, что под капотом может находиться мощный двигатель, например 3,5-литровый гибридный V6, как у внедорожника Century, или гибридный V8 от седана.

Концепт новой Toyota Century
Концепт новой Toyota Century

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Задние фонари имеют широкой и эффектный дизайн, а силуэт фастбека подчеркивает амбициозный подход дизайнеров Toyota, которые отказались от традиционного заднего стекла в стиле Polestar.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 512
14.10.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0