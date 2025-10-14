Готовится дебют нового автомобиля от Toyota

В Токио представят новую Toyota Century

В конце октября в Токио пройдет Japan Mobility Show, на котором компания Toyota продемонстрирует уникальную версию автомобиля Century.

Производитель акцентирует внимание на эксклюзивности новинки, не раскрывая все особенности дизайна и технические характеристики купе, а ограничиваясь лишь тизерами.

Изображения демонстрируют внушительные размеры автомобиля с необычной линией крыши. Внимание привлекают раздвижные двери, вентиляционные отверстия на капоте и отсутствие центральных стоек кузова. Руль и водительское сиденье размещены в центре салона.

Концепт новой Toyota Century

Передняя часть автомобиля выделяется значком Century в виде птицы феникс на открытой решетке радиатора. Портал CarScoops предполагает, что под капотом может находиться мощный двигатель, например 3,5-литровый гибридный V6, как у внедорожника Century, или гибридный V8 от седана.

Концепт новой Toyota Century

Задние фонари имеют широкой и эффектный дизайн, а силуэт фастбека подчеркивает амбициозный подход дизайнеров Toyota, которые отказались от традиционного заднего стекла в стиле Polestar.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.