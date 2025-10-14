Просторный семейный автомобиль надежной марки снова можно купить в РФ

В РФ в продаже появились компактвэны Volkswagen Touran по цене от 2,85 млн рублей

Компактвэн Volkswagen Touran, который официально продавался на российском рынке до 2015 года, по-прежнему доступен в России.

На одном из классифайдов цена на этот автомобиль начинается от 2 850 000 рублей. Специализирующаяся на автоподборе компания из Новосибирска предлагает его под заказ, уверяя, что стоимость включает утильсбор, хотя итоговая цена может различаться в зависимости от курса на момент публикации объявления.

Хотя комплектация не уточняется, фотографии показывают, что у Турана установлены галогенные фары и кожаный салон. В списке оснащения – мультифункциональный руль с кожаным ободом, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и панорамная крыша.

Volkswagen Touran

Также три новых Турана предлагает заказать фирма из Краснодара. Среди предложений – три комплектации: Соmfоrt Еditiоn по цене 3 309 214 рублей, Ехрlоrе Еditiоn за 3 537 703 рубля и Ехрlоrе Рrеmium Еditiоn за 3 861 402 рубля. В объявлениях не указано, чем они различаются.

Все предлагаемые в России версии компактвэна имеют одинаковый силовой агрегат – это 150-сильный бензиновый турбомотор TSI объемом 1,4 литра, работающий в паре с семиступенчатой автоматической коробкой DSG. Привод во всех вариантах – только передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.