Российские власти оценили темпы падения рынка новых машин

Алиханов: Продажи новых автомобилей в России могут снизиться на 25%

По словам Антона Алиханова, главы Минпромторга России, продажи новых автомобилей в стране могут сократиться на 25% по итогам 2025 года, составив 1,3-1,4 миллиона единиц.

По прогнозам министерства, в четвертом квартале этого года объем продаж может достичь около 350 тысяч автомобилей.

«С учетом текущей динамики нашего авторынка, рассчитываем, что еще около 350 тыс. новых автомобилей будут реализованы в четвертом квартале. То есть, по итогам 2025 года, объем рынка новых автомобилей во всех сегментах составит порядка 1,3-1,4 млн единиц. Это примерно на четверть меньше результатов прошлого года, однако, возможно, будут превышены результаты более спокойного в плане роста 2023 года», отметил Алиханов.

Глава Минпромторга также добавил, что для поддержки реализации автомобилей продолжают действовать меры стимулирования спроса, включая программы льготного автокредитования и лизинга.

«За восемь месяцев, например, с помощью этих инструментов уже было реализовано порядка 115 тыс. отечественных автомобилей,» – заключил он.

