#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Российские власти оценили темпы падения рынка новых машин

Алиханов: Продажи новых автомобилей в России могут снизиться на 25%

По словам Антона Алиханова, главы Минпромторга России, продажи новых автомобилей в стране могут сократиться на 25% по итогам 2025 года, составив 1,3-1,4 миллиона единиц.

Рекомендуем
ГАИ 2.0: новые методы отлова нарушителей в 2026 году

По прогнозам министерства, в четвертом квартале этого года объем продаж может достичь около 350 тысяч автомобилей.

«С учетом текущей динамики нашего авторынка, рассчитываем, что еще около 350 тыс. новых автомобилей будут реализованы в четвертом квартале. То есть, по итогам 2025 года, объем рынка новых автомобилей во всех сегментах составит порядка 1,3-1,4 млн единиц. Это примерно на четверть меньше результатов прошлого года, однако, возможно, будут превышены результаты более спокойного в плане роста 2023 года», отметил Алиханов.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Глава Минпромторга также добавил, что для поддержки реализации автомобилей продолжают действовать меры стимулирования спроса, включая программы льготного автокредитования и лизинга.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025
«За восемь месяцев, например, с помощью этих инструментов уже было реализовано порядка 115 тыс. отечественных автомобилей,» – заключил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 355
14.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0