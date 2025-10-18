Экология
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
На рынок вышел абсолютно новый кроссовер Hyundai

Hyundai объявила старт продаж электрического кроссовера Elexio EO 16 октября

Компания Beijing-Hyundai сообщила о начале серийного производства полностью электрического кроссовера Elexio EO с 16 октября, одновременно с предварительными продажами.

Модель основана на платформе Hyundai E-GMP и оснащена однокристальной системой Qualcomm Snapdragon SA8295P. Запас хода по циклу CLTC составляет 722 км, а быстрая зарядка от 30% до 80% занимает всего 27 минут.

Передняя часть автомобиля оформлена в стиле азбуки Морзе: квадратные фары из 152 светодиодов и световая полоса представляют собой четыре точки буквы H.

Hyundai Elexio EO
Сзади располагается сплошной стоп-сигнал и камера заднего вида. Габариты Elexio EO составляют 4615х1875х1675 мм при колесной базе 2750 мм. Покупателям будут доступны семь вариантов цветового оформления и версии с передним приводом (с мощностью 215 л.с.) или полным приводом, в котором установлен дополнительный задний электродвигатель мощностью 98 л.с.

Интерьер Hyundai Elexio EO
Внутреннее пространство автомобиля оснащено 27-дюймовым дисплеем с разрешением 4K. На центральной консоли нет традиционных физических кнопок, однако в стандартную комплектацию входит проекционный дисплей (HUD). Также в салоне предусмотрено 29 мест для хранения различных вещей.

Источник:  CarNewsChina
