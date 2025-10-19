Mercedes Vision Iconic: от кузова на солнечной батарее до приборки в форме цеппелина

В Mercedes Vision Iconic соединили роскошь 1930-х с технологиями будущего

Компания Mercedes-Benz представила шоу-кар Vision Iconic, который стал мостом между золотой эрой автомобилестроения и технологиями завтрашнего дня.

Элегантное гранд-купе с длинным капотом и покатой линией крыши, напоминающей культовый 300 SL, черпает вдохновение в стиле арт-деко 1930-х годов. Внешний облик автомобиля подчеркнут монументальной решеткой радиатора, выполненной из тонированного стекла с эффектной подсветкой, что создает мгновенно узнаваемый и в то же время футуристичный образ.

Внутри концепта царит атмосфера аналоговой роскоши, преобразованной цифровыми технологиями. Центральным элементом салона является парящая приборная панель в форме цеппелина, объединяющая анимированные циферблаты и интерфейс искусственного интеллекта.

Купе Mercedes-Benz Vision Iconic

Роскошь здесь ощущается в деталях: от длинного синего бархатного дивана вместо традиционных кресел до инкрустаций перламутром и пола с узором ручной работы. При этом Vision Iconic – это взгляд в будущее. Всю поверхность кузова покрывает инновационная «солнечная краска», способная генерировать электричество и, по заявлению компании, добавлять до 12 000 км запаса хода в год.

В автомобиле использованы технологии автономного вождения, а именно уровня 4, что позволит ему на трассе полностью брать управление на себя.

Для тех же, кто предпочитает водить самостоятельно, концепт предлагает систему рулевого управления steer-by-wire. Таким образом, Vision Iconic не просто демонстрирует новый дизайн, но и целостную философию, где вечная элегантность встречается с прорывными инженерными решениями.