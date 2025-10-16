Имитация «механики» и отсутствие физической связи руля и колес: это новый Lexus

Lexus анонсировал обновленную версию электрического кроссовера RZ550e F Sport

Компания Lexus планирует значительное обновление своего первого полностью электрического кроссовера RZ, который дебютировал весной 2023 года.

Lexus RZ550e F Sport

Обновленная версия появится в декабре 2025 года и будет восприниматься как новая модель, а не просто как рестайлинг. В центре внимания окажется модель Lexus RZ550e F Sport, которая будет оборудована двумя новыми технологиями – Interactive Manual Drive (IMD) и Steer-by-Wire (SBW).

Система IMD будет имитировать работу классической механической коробки передач, позволяя водителю «переключать» восемь виртуальных передач с помощью подрулевых лепестков. Также будут добавлены звуковые эффекты, создающие атмосферу работы бензинового двигателя, и углубленная графика на приборной панели при активации режима механической коробки. Громкость синтетического звука можно будет регулировать.

Что касается Steer-by-Wire (SBW), эта система исключает традиционный рулевой вал, передавая управление колесами через электрические сигналы. Специальный актуатор обеспечит передачу вибраций и усилий, создавая ощущение связи с дорогой, при этом смягчая лишние удары и неровности. Диапазон поворота рулевого колеса составит 200 градусов, а передаточное число изменится в зависимости от скорости. Lexus впервые внедрит данную систему в серийный автомобиль.

Обновленная линейка будет включать три версии:

RZ550e F Sport (4WD) – запас хода 582 км;

RZ500e (4WD) – запас хода 629 км;

RZ350e (FWD) – запас хода 733 км.

Полноприводные версии будут оснащены улучшенной системой DIRECT4, отвечающей за распределение крутящего момента – для оптимальной устойчивости и управляемости. Габариты новинки составят 4805×1895×1635 мм, с колесной базой 2850 мм. Мощность переднего и заднего электромоторов составит по 227 л.с.