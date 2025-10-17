#
Toyota начнет производить автомобили качественно нового уровня: подробности

Toyota объявила о создании нового бренда Century, который превзойдет Lexus

Компания Toyota официально подтвердила, что культовая модель Century будет выделена в отдельный бренд, который займет позицию выше Lexus в структуре автогиганта.

Как сообщает Motor1, председатель совета директоров Toyota Акио Тойода предложил создать «бренд выше Lexus», подчеркивая, что Century представляет собой автомобиль «особого класса».

«Century – это не просто модель, это философия. Она заслуживает собственной идентичности», – отметил Тойода, добавив, что был «не до конца доволен» тем, как седан и внедорожник Century были представлены на стенде Toyota во время Japan Mobility Expo 2024.
История Century началась в 1967 году, задолго до появления Lexus. Этот седан традиционно ассоциировался с элитой, включая императорскую семью и высокопоставленных чиновников. Второе поколение Century стало единственной моделью Toyota с двигателем V12. В 2023 году состоялся дебют внедорожника Century, что ознаменовало начало глобального расширения бренда с выходом на китайский рынок, где он получил название Century Extreme.

По словам Саймона Хамфриса, директора по бренду Toyota, Century будет функционировать независимо и нацелится на сегмент ультрапремиум. Бренд сосредоточится на производстве ограниченных партий и эксклюзивных моделей с ценой выше всех автомобилей Lexus.

В Японии на выставке Japan Mobility Show 2025, запланированной на конец октября, Toyota представит новое купе Century, которое станет знаковым автомобилем для новой эры марки, предложив японский ответ на модели Rolls-Royce и Bentley.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:Toyota
17.10.2025 
Фото:Toyota
