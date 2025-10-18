В России появилась новая изощренная схема обмана с ввозом автомобилей

МВД России предупреждает о мошенниках, вымогающих криптовалюту за перегон авто

Министерство внутренних дел России сообщает о возрастающей активности мошенников в мессенджерах, которые выманивают деньги у граждан, предлагая услуги по перегону автомобилей из-за границы.

В ведомстве отмечают, что злоумышленники активно пользуются высоким спросом на автотранспорт, предлагая выгодные условия и обещая короткие сроки доставки.

Согласно информации пресс-службы, мошенники требуют оплату в криптовалюте. Потерпевшим предлагают установить приложение для криптокошелька и отправить значительную сумму под предлогом подтверждения платёжеспособности или внесения предоплаты.

Управление по борьбе с кибермошенничеством дает советы по распознаванию мошенников: они предлагают автомобили по ценам, которые существенно ниже рыночных, настаивают на расчете исключительно в криптовалюте, торопят с заключением сделки, ссылаясь на рост цен, и требуют перехода по ссылкам от незнакомых людей для «подтверждения платежа» или оформления документов.

В ведомстве предостерегают: осторожно относитесь к предложениям о покупке автомобилей по «слишком выгодным» ценам, избегайте расчетов в криптовалюте, не переходите по ссылкам от незнакомцев и не сообщайте коды из SMS и данные банковских карт третьим лицам.