#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Мощный мотор и богатое оснащение — новая версия популярного седана уже в России

Hongqi представила в России седан H9 в версии Executive (Restyling)

Компания Hongqi презентовала новую модификацию своего флагманского седана H9 – версию Executive (Restyling) во время международной конференции Taxi-2025, проходившей в Сочи.

Рекомендуем
Вы даже не узнаете о поломке — о чем молчит «Check Engine»

Обновленная модель теперь оснащена 3-литровым двигателем V6, который развивает 326 л.с. и 450 Нм крутящего момента, работающим в паре с 8-ступенчатой классической автоматической коробкой передач и полным приводом.

Ранее в России H9 предлагался лишь с 2-литровым турбомотором, 7-ступенчатым «роботом» и задним приводом.

Hongqi H9 Executive (Restyling)
Hongqi H9 Executive (Restyling)

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Новая версия также включает пневмоподвеску с регулируемым клиренсом от 188 до 248 мм.

Интерьер Hongqi H9 Executive (Restyling)
Интерьер Hongqi H9 Executive (Restyling)

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Внешний вид версии Executive также претерпел изменения: обновлены бамперы, решетка радиатора, а также матричные фары и задние фонари. Цена на новую версию Executive (Restyling) составила 10 миллионов рублей, что более чем в два раза превышает стоимость предыдущей версии H9, которая стоила 4,8 миллиона рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Hongqi
Количество просмотров 131
18.10.2025 
Фото:Hongqi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hongqi H9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв