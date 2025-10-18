Мощный мотор и богатое оснащение — новая версия популярного седана уже в России

Hongqi представила в России седан H9 в версии Executive (Restyling)

Компания Hongqi презентовала новую модификацию своего флагманского седана H9 – версию Executive (Restyling) во время международной конференции Taxi-2025, проходившей в Сочи.

Обновленная модель теперь оснащена 3-литровым двигателем V6, который развивает 326 л.с. и 450 Нм крутящего момента, работающим в паре с 8-ступенчатой классической автоматической коробкой передач и полным приводом.

Ранее в России H9 предлагался лишь с 2-литровым турбомотором, 7-ступенчатым «роботом» и задним приводом.

Hongqi H9 Executive (Restyling)

Новая версия также включает пневмоподвеску с регулируемым клиренсом от 188 до 248 мм.

Интерьер Hongqi H9 Executive (Restyling)

Внешний вид версии Executive также претерпел изменения: обновлены бамперы, решетка радиатора, а также матричные фары и задние фонари. Цена на новую версию Executive (Restyling) составила 10 миллионов рублей, что более чем в два раза превышает стоимость предыдущей версии H9, которая стоила 4,8 миллиона рублей.