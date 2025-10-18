В Россию вернулся надежный семейный минивэн с ценой ниже китайских аналогов

Продажи новых Volkswagen Touran возобновлены в РФ по цене от 2,85 млн рублей

В условиях, когда большинство семиместных автомобилей в России стоят свыше 3,5 миллиона рублей, возвращение знакомого Volkswagen Touran, даже через параллельный импорт, может показаться удачным обстоятельством. Стоимость этого компактвэна на одном из классифайдов начинается от 2 850 000 рублей.

Для сравнения, трехрядный Geely Okavango в официальной продаже начинается от 3 692 990 рублей, а обновленный Changan CS95 даже с прямой скидкой в комплектации 2023 года обойдется минимум в 4 229 900 рублей.

Volkswagen Touran по цене 2 850 000 рублей предлагает привезти под заказ компания из Новосибирска, которая подтверждает, что утильсбор включен в цену автомобиля. Однако фактическая цена может варьироваться в зависимости от курса на момент размещения объявления.

Volkswagen Touran

Комплектация не уточняется, но судя по фотографиям, этот Touran оснащен галогенными фарами и кожаным салоном, а также имеет мультифункциональный руль с кожаным ободом, крупный сенсорный дисплей мультимедийной системы, цифровую приборную панель, двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и панорамную крышу.

Интерьер Volkswagen Touran

Фирма из Краснодара также предлагает три новых Touran под заказ. Доступны автомобили в трех комплектациях: Comfort Edition за 3 309 214 рублей, Explore Edition за 3 537 703 рубля и Explore Premium Edition за 3 861 402 рубля. Различия между ними в объявлениях не указаны.

Все предлагаемые в России компактвэны оснащены одинаковым силовым агрегатом – это 150-сильный бензиновый турбомотор TSI объемом 1,4 литра, который работает в паре с семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями. Привод на всех моделях – только передний.