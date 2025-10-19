Как Камри, только лучше и надежнее — отличный японский седан по приемлемой цене

#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Найти достойный автомобиль в России можно, даже если не брать во внимание новых «китайцев» и параллельный импорт. На помощь приходит вторичный рынок.

На вторичке представлено огромное количество добротных седанов от проверенных брендов из прошлого десятилетия. Но достойными являются далеко не все. Даже в рамках одной модели не все связки агрегатов удачные. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал рынок бизнес-седанов в возрасте 10 лет и отобрал несколько действительно надежных вариантов. Один из них – Lexus ES.

Lexus ES
Lexus ES

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– По техническому наполнению Lexus ES – родственник седьмой Camry, описанной ранее, но улучшенный и дополненный. При этом часть решений заимствована напрямую. По выносливости ничем не уступит, а по общей надежности, вероятно, превзойдет.

Набор двигателей и трансмиссий – тот же, что у Toyota Camry. ЛКП по-японски мягкое – сколы и потертости неизбежны, но железо защищено от коррозии определенно лучше. У 10-летних машин ее быть не должно, разве что на крышке багажника под номерным знаком (или на перекрашенных после ДТП деталях). Правда хром с возрастом мутнеет.

Как и Camry, Lexus ES не оснащается системой полного привода, сложными адаптивными амортизаторами и пневматической подвеской, что для машин с солидными пробегами – скорее плюс.

Мелкие поломки до пробега 200 тысяч км – редкость. Правда, панорамный люк однажды обязательно начнет протекать. Но протекающий люк не влияет на потенциальный ресурс всего автомобиля.

Отметим, что средняя цена подержанного ES – самая высокая в нашей выборке. И, учитывая уровень надежности и оснащения, это не случайно.

Интерьер Lexus ES
  • С остальными достойными бизнес-седанами с пробегом из подборки можете ознакомиться в нашем материале.
Лежнин Роман
Фото:Lexus
19.10.2025 
