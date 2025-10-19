Представлено новое поколение классического крупного американского внедорожника

Jeep представил Grand Wagoneer 2026 с новым дизайном и силовой установкой

Компания Jeep продемонстрировала обновлённый Grand Wagoneer 2026 года, который представляет собой классический американский внедорожник, оснащённый современными технологиями и гибридной системой.

Новая версия объединяет модели Wagoneer и Grand Wagoneer, предлагая полностью переработанный дизайн и улучшенные функции.

С точки зрения внешнего вида, автомобиль был вдохновлён электрическим Wagoneer S: он получил семиполосную подсвечиваемую радиаторную решётку, которая плавно переходит в узкие фары, а нижняя часть бампера оборудована крупным воздухозаборником и Т-образными дневными ходовыми огнями. Новые 18-22-дюймовые колеса стали частью обновлённого облика, а надпись Wagoneer была заменена фирменным логотипом Jeep.

Jeep Grand Wagoneer 2026

Внутреннее оформление сохранило свою архитектуру, но обзавелось 12-дюймовым дисплеем системы Uconnect 5 и улучшенным проекционным экраном с расширенной областью отображения.

В базовом варианте внедорожник оснащён 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 420 л.с. и крутящий момент 635 Н·м.

Интерьер Jeep Grand Wagoneer 2026

Главной новинкой стал Grand Wagoneer REEV (гибрид с расширяемым диапазоном), который сочетает аккумулятор ёмкостью 92 кВт·ч и бензиновый двигатель Pentastar V6. Суммарная мощность этого гибрида достигает 647 л.с., а крутящий момент – 840 Н·м, что обеспечивает запас хода свыше 805 км. Разгон до скорости 96 км/ч занимает всего 5 секунд.

Старт производства обновлённого Grand Wagoneer запланирован на конец 2025 года, а выпуск гибридной версии начнётся немного позже. Stellantis в партнёрстве с китайской компанией Dongfeng Motor Group работает над новым внедорожником под брендом Jeep.