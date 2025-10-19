У российских дилеров появился самый крупный кроссовер Lexus: известна цена

В РФ стартовали продажи Lexus TX 500h F Sport по цене 12,3 млн рублей

Теперь у дилеров в Москве и Самаре доступны новые внедорожники Lexus TX 500h F Sport Performance Luxury.

В Москве базовая цена составляет 12,39 млн рублей, в Самаре же автомобиль можно приобрести примерно на 100 тыс. рублей дешевле. Дилеры сообщают, что партия автомобилей ограничена, однако есть возможность заказа по индивидуальному запросу.

Lexus TX создан на платформе Toyota Grand Highlander и является самым большим представителем марки. Его длина составляет 5,16 метра, а интерьер вмещает до семи человек.

Lexus TX 500h F Sport

На российский рынок выходит гибридная версия TX 500h с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра и электромотором, суммарная мощность системы достигает 366 л.с. Модель оборудована полным приводом и 6-ступенчатой АКП.

Интерьер Lexus TX 500h F Sport

Среди особенностей Lexus TX 500h F Sport Performance Luxury можно выделить панорамную крышу, трехзонный климат-контроль, премиальную аудиосистему Mark Levinson, систему кругового обзора, бесключевой доступ и доводчики дверей. За обеспечение безопасности отвечает комплекс Lexus Safety System+, включающий адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг слепых зон и предупреждение о возможных столкновениях с пешеходами и велосипедами.

Как сообщает Speedme, раньше цена этой модели превышала 17,5 млн рублей, но сейчас она стала значительно доступнее.