Новая версия популярного японского рамника готова к выходу на рынок: подробности

Nissan Navara нового поколения получит рамную конструкцию от Mitsubishi Triton

Компания Nissan завершает подготовку к мировому дебюту нового поколения пикапа Navara, который будет основан на платформе Mitsubishi Triton, но при этом сохранит свою уникальность.

Ожидаемая премьера модели пройдет 19 ноября 2025 года в Австралии и Новой Зеландии, где Navara всегда была востребованной.

Будущий Navara D24 будет использовать рамную конструкцию, заимствованную у Mitsubishi, однако Nissan планирует внести значительные изменения в конструкцию и дизайн. Пикап получит фирменную решётку радиатора Nissan, отдельно расположенные фары, мускулистый капот и обновлённый бампер. По словам представителей компании, внешний вид будет напоминать ранние поколения Navara.

Модельный ряд будет состоять из шасси и кабины: одноместной и двухрядной, предназначенных как для коммерческого, так и для повседневного использования. Ожидается, что новый пикап будет оснащён 2,4-литровым турбодизелем мощностью приблизительно 204 л.с., тем же, что и у Mitsubishi Triton. Также Nissan работает над подключаемой гибридной силовой установкой для этого автомобиля.

Новый Nissan Navara будет иметь внедорожную версию Pro-4X Warrior, созданную для суровых условий эксплуатации. Кроме того, в Nissan рассматривают возможность выпуска «заряженной» версии NISMO.

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Nissan
19.10.2025 
Фото:Nissan
