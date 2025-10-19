#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Как действовать, если машину повредили коммунальные службы? Вот порядок действий

Светлана Некрасова описала порядок действий при повреждении авто коммунальщиками

Ни один водитель не застрахован от неприятности, когда припаркованный автомобиль повреждают коммунальные службы.

Рекомендуем
Вы даже не узнаете о поломке — о чем молчит «Check Engine»

В такой ситуации большинство автомобилистов теряется и не знает, что делать. Как зафиксировать повреждения? Нужно ли вызывать ГАИ? Кто будет возмещать ущерб и как этого добиться?

На эти вопросы ответила Светлана Некрасова, юрист в области ДТП. Она составила порядок действий, соблюдая который, с высокой долей вероятности можно получить компенсацию на восстановление автомобиля.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Светлана Некрасова, юрист в области ДТП (взыскание), член ООО «Ассоциация юристов России»:

– 1. Зафиксировать место ДТП путем фотовидеофиксации как повреждений самого автомобиля, так и территории места ДТП в целом. Если ситуация происходит на ваших глазах, зафиксируйте происходящее путем видео – так будет проще доказать виновность управляющей компании и свою правоту.

2. Вызвать сотрудников патрульно-постовой службы. Быстрее всего это сделать, позвонив по номеру 112, откуда вызов незамедлительно направят в службу.

3. Вызвать сотрудников управляющей компании. Составить акт осмотра.

4. Найти свидетелей произошедшего ДТП, либо свидетелей, обнаруживших повреждения автомобиля вместе с вами. Составить акт осмотра. Это делается для того, если сотрудники управляющей компании приедут не сразу.

5. Если повреждения обнаружены уже после события – просмотрите камеры с близстоящих домов и построек, автомобилей. Чем больше доказательств у вас будет – тем легче доказать свою правоту.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

6. После того, как место ДТП зафиксировано, необходимо обратиться к независимому эксперту. О проведении экспертизы уведомить управляющую компанию путем телеграммы либо нарочно.

7. Обратитесь с исковым заявлением в суд. Предварительно можно отправить претензию в управляющую компанию, но по Закону это не обязательно.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 515
19.10.2025 
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0