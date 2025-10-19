Как действовать, если машину повредили коммунальные службы? Вот порядок действий

Светлана Некрасова описала порядок действий при повреждении авто коммунальщиками

Ни один водитель не застрахован от неприятности, когда припаркованный автомобиль повреждают коммунальные службы.

В такой ситуации большинство автомобилистов теряется и не знает, что делать. Как зафиксировать повреждения? Нужно ли вызывать ГАИ? Кто будет возмещать ущерб и как этого добиться?

На эти вопросы ответила Светлана Некрасова, юрист в области ДТП. Она составила порядок действий, соблюдая который, с высокой долей вероятности можно получить компенсацию на восстановление автомобиля.

Комментарий эксперта

Светлана Некрасова, юрист в области ДТП (взыскание), член ООО «Ассоциация юристов России»:

– 1. Зафиксировать место ДТП путем фотовидеофиксации как повреждений самого автомобиля, так и территории места ДТП в целом. Если ситуация происходит на ваших глазах, зафиксируйте происходящее путем видео – так будет проще доказать виновность управляющей компании и свою правоту.

2. Вызвать сотрудников патрульно-постовой службы. Быстрее всего это сделать, позвонив по номеру 112, откуда вызов незамедлительно направят в службу.

3. Вызвать сотрудников управляющей компании. Составить акт осмотра.

4. Найти свидетелей произошедшего ДТП, либо свидетелей, обнаруживших повреждения автомобиля вместе с вами. Составить акт осмотра. Это делается для того, если сотрудники управляющей компании приедут не сразу.

5. Если повреждения обнаружены уже после события – просмотрите камеры с близстоящих домов и построек, автомобилей. Чем больше доказательств у вас будет – тем легче доказать свою правоту.

6. После того, как место ДТП зафиксировано, необходимо обратиться к независимому эксперту. О проведении экспертизы уведомить управляющую компанию путем телеграммы либо нарочно.

7. Обратитесь с исковым заявлением в суд. Предварительно можно отправить претензию в управляющую компанию, но по Закону это не обязательно.