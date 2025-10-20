Надежный седан знакомого бренда с АКП появился в продаже: совсем недорого

#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
В РФ в продажу вышли седаны Volkswagen Lavida XR по цене от 1,45 млн рублей

Хорошей альтернативой известному Volkswagen Polo может стать недорогой седан Volkswagen Lavida XR, который дебютировал в Китае два года назад на совместном производстве FAW-Volkswagen. Его можно купить по цене от 1 450 000 рублей.

За эту сумму компания из Владивостока предлагает новый Volkswagen Lavida XR под заказ. Седан в комплектации Outstanding, согласно фотографиям, оснащен тканевой обивкой сидений, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным экраном, кондиционером, электростеклоподъемниками в каждой двери и 15-дюймовыми литыми дисками.

В других компаниях столицы Приморья стоимость такого седана составляет от 1 668 000 до 1 740 000 рублей. В Симферополе и Севастополе за него просят от 1 750 000 рублей, а в Иркутске цена достигает 1 820 000 рублей (с учетом всех расходов).

Volkswagen Lavida XR

В Новосибирске, Перми и Воронеже стоимость нового Lavida XR колеблется от 1 930 000 до 1 995 000 рублей. В Краснодаре его готовы доставить примерно за 2 008 000 рублей, однако в наличии, судя по всему, имеется только один автомобиль, который продают в Самарской области за 2 330 000 рублей.

Интерьер Volkswagen Lavida XR

Все Volkswagen Lavida XR технически одинаковы: они оборудованы 1,5-литровым 110-сильным атмосферным двигателем из серии EA211, аналогичным тем, что устанавливались на российских моделях Skoda и Volkswagen. С ним в паре работает классический 6-ступенчатый автомат.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
20.10.2025 
