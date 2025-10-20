#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Новая доступная модель известной марки идет в Россию: что известно

Недорогой кроссовер Omoda C4 начнут продавать в РФ во второй половине 2026 года

В второй половине 2026 года в России ожидается выход новой модели Omoda кроссовера C4.

Omoda C4
Omoda C4

Как сообщили в пресс-службе марки, этот автомобиль основан на Omoda C3, презентация которого может состояться совсем скоро. У новинки длина будет около 4,2 метра, и она предложит три варианта силовых установок: бензиновый, гибридный и электрический.

Предполагается, что основной акцент в России будет сделан на модификацию с двигателем внутреннего сгорания. Omoda C4 станет наиболее доступным кроссовером в линейке бренда, цена составит от 2 до 2,1 млн рублей.

Интерьер Omoda C4
Интерьер Omoda C4
На данный момент «входной» моделью Omoda в России является C5 с ценой от 2,38 млн рублей.

Также сообщалось, что Omoda C5 прошла большое обновление и появится в стране в первой половине 2026 года.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Фото:Omoda
