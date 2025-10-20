Что происходит с российским авторынком в октябре: ответ эксперта

Аналитик Целиков: рынок новых легковых авто в РФ вырос к прошлому году на 6%

На российском авторынке наблюдается увеличение продаж новых легковых автомобилей по сравнению с прошлым годом.

Сергей Целиков, директор агентства «Автостат», сообщил, что на 42-й неделе 2025 года дилеры реализовали 34 030 автомобилей, что на 6% больше, чем за аналогичную неделю в 2024 году.

По словам эксперта, ранее, в прошлом году, продажи сильно замедлились после того, как с 1 октября был повышен утилизационный сбор. Он отметил, что в 2024 году после повышения сборов растянулся «хвост» регистраций, а с конца октября началось резкое падение. На данный момент, как подчеркнул Целиков, «хвост» ушел дальше, и положительная динамика может сохраняться до декабря.

Тем не менее, по сравнению с предыдущей неделей, рынок показал снижение на 5,8%. Однако в сравнении с прошлым годом продажи все же вышли «в плюс», что, по словам эксперта, дает основания «недолго наслаждаться положительной динамикой авторынка».

Позитивные изменения также затронули сегмент тяжелых грузовиков (HCV, массой свыше 16 тонн): на 42-й неделе было продано 1076 единиц такой техники, что на 5,1% больше, чем неделей ранее.

В то же время, в других сегментах рынка наблюдается снижение продаж. Например, реализация легких коммерческих автомобилей (LCV) сократилась на 16% по сравнению с предыдущей неделей и на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднетоннажные грузовики (MCV, от 3,5 до 16 тонн) также показали падение: объемы продаж составили 236 единиц, что на 8% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 41% по сравнению с 2024 годом.

