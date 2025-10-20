#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Что происходит с российским авторынком в октябре: ответ эксперта

Аналитик Целиков: рынок новых легковых авто в РФ вырос к прошлому году на 6%

На российском авторынке наблюдается увеличение продаж новых легковых автомобилей по сравнению с прошлым годом.

Рекомендуем
Дешевле или лучше? Большой тест аккумуляторов разных типов

Сергей Целиков, директор агентства «Автостат», сообщил, что на 42-й неделе 2025 года дилеры реализовали 34 030 автомобилей, что на 6% больше, чем за аналогичную неделю в 2024 году.

По словам эксперта, ранее, в прошлом году, продажи сильно замедлились после того, как с 1 октября был повышен утилизационный сбор. Он отметил, что в 2024 году после повышения сборов растянулся «хвост» регистраций, а с конца октября началось резкое падение. На данный момент, как подчеркнул Целиков, «хвост» ушел дальше, и положительная динамика может сохраняться до декабря.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Тем не менее, по сравнению с предыдущей неделей, рынок показал снижение на 5,8%. Однако в сравнении с прошлым годом продажи все же вышли «в плюс», что, по словам эксперта, дает основания «недолго наслаждаться положительной динамикой авторынка».

Позитивные изменения также затронули сегмент тяжелых грузовиков (HCV, массой свыше 16 тонн): на 42-й неделе было продано 1076 единиц такой техники, что на 5,1% больше, чем неделей ранее.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В то же время, в других сегментах рынка наблюдается снижение продаж. Например, реализация легких коммерческих автомобилей (LCV) сократилась на 16% по сравнению с предыдущей неделей и на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднетоннажные грузовики (MCV, от 3,5 до 16 тонн) также показали падение: объемы продаж составили 236 единиц, что на 8% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 41% по сравнению с 2024 годом.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 522
20.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1