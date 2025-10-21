Компания Kia запустила производство в Казахстане

В Казахстане наладят выпуск доступного корейского седана

В Казахстане началось производство автомобилей на новом заводе марки Kia, который открылся в Костанае.

Это предприятие располагает полным циклом производства, включая процессы сварки и окраски кузовов.

На начальном этапе с конвейера будут выпускаться модели Kia Sorento и Sportage. В будущем в модельный ряд планируется добавить другие автомобили, включая Soluto, K5, K8, Seltos и Carnival, сообщает телеграм-канал IN car.

Kia Sorento

Седан Soluto будет предложен на рынке как альтернатива популярному Chevrolet Cobalt. Ожидается, что он появится в продаже до конца года с ценой около 8 миллионов тенге, что соответствует примерно 1,2 миллиона рублей. Это на 100 тысяч рублей ниже стартовой стоимости модели Lada Vesta в России.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.