В России появилась новая недорогая и надежная Тойота дешевле китайских аналогов

В РФ стартовали продажи семиместных Toyota Sienta по цене от 1,7 млн рублей

На российском рынке начались продажи компактвэна Toyota Sienta третьего поколения, доступного через параллельный импорт из Японии.

Эта модель, являющаяся одной из самых востребованных в Японии, могла бы составить конкуренцию многим семиместным автомобилям китайских брендов на российском рынке.

Минимальная цена новой Toyota Sienta 2025 года составляет 1 700 000 рублей. Один из хабаровских поставщиков готов доставить данный автомобиль под заказ. По предоставленным фотографиям видно, что речь идет о модели в достойной комплектации, которая включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 10,5-дюймовым экраном, кнопку для запуска двигателя, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе и кожаный мультифункциональный руль.

Toyota Sienta

Модель оснащена гибридным двигателем, который состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 91 л.с. и электромотора на 80 л.с. Вместе они соединены с электромеханическим вариатором и маломощной батареей на 6,5 А·ч, расположенной под передними сиденьями. Автомобиль имеет передний привод, но в Японии также доступны версии с полным приводом, которые имеют дополнительный электромотор.

Интерьер Toyota Sienta

Другой вариант с тем же гибридным двигателем, но в более бедной комплектации предлагается под заказ во Владивостоке за 2 400 000 рублей. Он примечателен аналоговой приборной панелью, 8-дюймовым экраном мультимедийной системы и пластиковым рулем.

При сравнении этих цен с официальными предложениями на семиместные китайские автомобили, такие как Chery Tiggo 8 Pro Max, который начинается от 3 040 000 рублей, Geely Okavango от 3 692 990 рублей и Jetour X90 Plus, цена которого составляет минимум 3 969 900 рублей, видно, что Toyota Sienta представляется более доступным вариантом.