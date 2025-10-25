#
Летняя резина: секрет выживания в «зимней спячке»

Эксперт Ладушкин рассказал, как сохранить летние шины до следующего сезона

Чтобы летние шины успешно пережили зиму и были готовы к новому сезону, важно обеспечить им правильные условия зимней «спячки».

Как отмечает руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, от способа хранения напрямую зависит, доживут ли покрышки до следующей установки или отправятся в утиль. Основное правило заключается в том, как именно хранить резину.

Если у вас шины без дисков, их следует хранить исключительно в вертикальном положении, идеально – на специальном стеллаже. Крайне важно разместить их вдали от батарей, обогревателей и прямых солнечных лучей. Складывать такие покрышки стопкой или подвешивать категорически не рекомендуется, так как под собственным весом резина может деформироваться, что в дальнейшем приведет к появлению трещин. После такого хранения шины будет невозможно правильно установить на диск.

Совершенно иначе обстоит дело с колесами в сборе. Их, напротив, лучше хранить горизонтально, сложив в стопку, или же в подвешенном состоянии. В этой конфигурации вес распределяется иначе – основное давление приходится на прочный металлический диск, а не на уязвимую резину, что надежно защищает от деформации.

При этом в обоих случаях шины требуют защиты от ультрафиолета, влаги и избыточного тепла, поскольку солнце высушивает резину, делая ее хрупкой.

Эксперт призвал не оставлять покрышки на балконе или в квартире. Это негигиенично, занимает полезное пространство и вредит самим шинам.

Источник:  RT
Алексеева Елена
Фото:freepik / standert
25.10.2025 
Фото:freepik / standert
