Подсчитано, во сколько обойдется подготовка машины к зиме в 2025-м

Средняя стоимость комплекта из 4 шин российского производства – 21 200 рублей

Зимний сезон-2025 опустошит карманы автовладельцев серьезнее прошлого. Эксперты Мегамаркета подсчитали, во сколько в среднем обойдется подготовка автомобиля к зиме в 2025 году.

Главный удар по бюджету наносят шины, чья средняя цена с августа по октябрь взлетела на 24%, достигнув отметки в 35,5 тысяч рублей за комплект. Рост цен затронул практически все категории: отечественные шины подорожали на 32%, европейские, японские и американские – на 22%, китайские – на 1%. Виной тому неурожай каучука и сложности в производстве синтетики, из-за которых даже отечественная резина подорожала на треть.

Разница в цене между брендами и типами шин остается существенной. Средняя стоимость комплекта из четырех шин российского производства составляет 21 200 рублей, европейского, японского или американского – 59 540 рублей, китайского – 29 100 рублей.

Однако грамотная подготовка к зиме – это не только «переобувка». Базовый набор для техобслуживания, включающий масло, антифриз, «омывайку» и набор фильтров, потянет в среднем на 8400 рублей. А если вы планируете сменить и диски, то к этой сумме стоит прибавить еще от 10 тысяч за комплект из четырех штампованных дисков популярного 15-го диаметра и 56 800 рублей – за литые.

Самый разумный подход – совместить замену резины с полным ТО за один визит в сервис, что сэкономит и время, и деньги, уверяют эксперты.

Что касается шин, то большинство автолюбителей остаются верны бюджетному сегменту: 85% покупателей выбирают шины дешевле 15 тысяч за штуку, 13% готовы потратить от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, и лишь 2% выбирают премиальные модели дороже 30 тысяч рублей за одну шину. При этом пик покупок традиционно смещается на октябрь, когда на зимнюю резину приходится больше половины всех продаж, так что с выбором лучше не затягивать.