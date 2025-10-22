Toyota подготовила новую модификацию своего популярного компактного кроссовера

Компания Toyota представила внедорожник на базе Corolla Cross

Компания Toyota анонсировала новую модификацию своего компактного кроссовера Corolla Cross, получившую название Nasu Edition. Автомобиль преобразился во внедорожник с индивидуальным обвесом и множеством приспособлений для поездок по бездорожью.

Модель Corolla Cross Nasu Edition будет представлена на ежегодной выставке тюнингованных и специализированных автомобилей SEMA, которая пройдет с 4 по 7 ноября в США.

Концепция автомобиля вдохновлена японской горой Насу, известной своими горячими источниками и популярностью у туристов. Слово «насу» в японском языке имеет два значения: как глагол оно переводится как «достигать», а как существительное – «баклажан», что и объясняет фиолетовый цвет кузова.

Toyota Corolla Cross Nasu Edition

Внешние особенности автомобиля включают новую решетку радиатора, черные диски с внедорожной резиной и багажник на крыше с креплением для горного велосипеда. Внутри имеются дверные пороги с подсветкой, грузовые пороги и боковые фонари, а также уникальная конструкция багажного отсека – он включает запирающийся ящик, большую Bluetooth-колонку JBL и портативный холодильник.

Что касается технических характеристик, то они остались без изменений. Как и в стандартной Corolla Cross, автомобиль оснащен 2,0-литровым гибридным двигателем с общей мощностью 199 л.с. и полным приводом.

