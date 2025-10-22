#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Toyota подготовила новую модификацию своего популярного компактного кроссовера

Компания Toyota представила внедорожник на базе Corolla Cross

Компания Toyota анонсировала новую модификацию своего компактного кроссовера Corolla Cross, получившую название Nasu Edition. Автомобиль преобразился во внедорожник с индивидуальным обвесом и множеством приспособлений для поездок по бездорожью.

Рекомендуем
Какие шины купить на зиму? Подсказки от ADAC

Модель Corolla Cross Nasu Edition будет представлена на ежегодной выставке тюнингованных и специализированных автомобилей SEMA, которая пройдет с 4 по 7 ноября в США.

Концепция автомобиля вдохновлена японской горой Насу, известной своими горячими источниками и популярностью у туристов. Слово «насу» в японском языке имеет два значения: как глагол оно переводится как «достигать», а как существительное – «баклажан», что и объясняет фиолетовый цвет кузова.

Toyota Corolla Cross Nasu Edition
Toyota Corolla Cross Nasu Edition

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Внешние особенности автомобиля включают новую решетку радиатора, черные диски с внедорожной резиной и багажник на крыше с креплением для горного велосипеда. Внутри имеются дверные пороги с подсветкой, грузовые пороги и боковые фонари, а также уникальная конструкция багажного отсека – он включает запирающийся ящик, большую Bluetooth-колонку JBL и портативный холодильник.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Что касается технических характеристик, то они остались без изменений. Как и в стандартной Corolla Cross, автомобиль оснащен 2,0-литровым гибридным двигателем с общей мощностью 199 л.с. и полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1504
22.10.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0