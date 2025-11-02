Экология
Необычное решение Kia — для тех, кто пересел на электромобиль

Kia предложила покупателям EV4 бесплатный ароматизатор с запахом бензина

Компания Kia придумала оригинальный способ помочь водителям, которые впервые пересаживаются с бензинового автомобиля на электромобиль.

Покупателям нового EV4 в Европе предлагают бесплатный освежитель воздуха в форме канистры, но с неожиданным содержимым – внутри не бензин, а ароматизатор, точно передающий его запах.

Эта инициатива исходит от финского импортера бренда, который хочет добавить нотку ностальгии по привычному миру двигателей внутреннего сгорания.

Как пояснили в компании, отказ от бензинового двигателя может ощущаться как прощание с целой эпохой, и этот аромат призван сделать переход более плавным и даже немного ироничным.

Созданием уникального «парфюма» занимался единственный в Финляндии профессиональный парфюмер Макс Пертула. Он, в частности, использовал ноты жасмина, поскольку в его цветах содержатся соединения, удивительно напоминающие запах топлива.

Эта кампания носит легкий и игривый характер, продолжая провокационный маркетинговый курс Kia.

Источник:  IT Home
Алексеева Елена
Фото:Kia
02.11.2025 
Фото:Kia
